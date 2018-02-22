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جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 15:46

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة
من الوقفة الاحتجاجية، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

تظاهر طلاب من مدرسة البيروني الثانوية في قرية جديدة المكر، في مدخل المدرسة احتجاجا على الرحلة المدرسية التي جرى تنظيمها إلى كلية الشرطة في بيت شيمش، صباح اليوم الخميس.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بزيارة كلية الشرطة، حيث كتب على بعض منها "الشرطة في خدعة الشعب"، "الشرطة هي الذراع التنفيذي لسلطة غير شرعية"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وقال الطالب أحمد عبادي من جديدة المكر، لـ"عرب 48"، إن "إدارة المدرسة أصرت على إقامة هذه الرحلة رغم معارضة قسم كبير لها من بينهم طلاب ومعلمين".

وأضاف أن "الحديث يدور عن زيارة لكلية يتدرب فيها عناصر الشرطة، وبدورنا رفضنا مثل هذه الزيارة كوننا لا نعتبرها حلا في ظل تقاعس الشرطة في الحد من العنف والجريمة في مجتمعنا العربي".

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الزيارة هو غسيل دماغ ونقل صورة إيجابية عن الشرطة في محاولة لتجنيد أكبر عدد ممكن من شبابنا".

وختم عبادي بالقول إننا "كحراك شبابي سنجتهد دائما من أجل إقامة نشاطات هادفة بعيدا عن كل محاولات الأسرلة والتجنيد".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أحمد عبادي
#جديدة المكر
#وقفة احتجاجية
#كلية الشرطة
#مدرسة البيروني

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد رحلة مدرسية لكلية الشرطة

من عرب 48

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