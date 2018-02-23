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باقة الغربية: ندوة سياسية بعنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال"

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 22:06

باقة الغربية: ندوة سياسية بعنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال"
ضياء حاج يحيى
تحرير : نواف رضوان

نظم حزب التجمع الوطني الديموقراطي في باقة الغربية، ندوة سياسية في نادي التجمع، تحت عنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال".

وتحدّث في الندوة، كلّ من الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، د.إمطانس شحادة، والمديرة العامة لمركز مدار، د.هنيدة غانم.

وأدار الجلسة د. سمير قعدان، حيث افتتح الندوة مرحبا بالحضور، مؤكدا على أن قضايا الأرض والمسكن تعتبر أكثر القضايا حارقة لدى أبناء الداخل الفلسطيني، وتشكل تحديا لوجودهم وبقائهم المستقبليّ، خاصة في ظلّ سيل القوانين العنصرية التي تسنها وتصادق عليها المؤسسة الاسرائيلية حتى لا تترك شبرا من أرض يمكن أن تساهم في الحفاظ على الوجود العربي الفلسطيني في البلاد.

ومن ثم قدم كل من د.إمطانس شحادة ود.هنيدة غانم، مداخلات حول آليات النضال في المجتمع العربي، في ظل تفشي العنصرية والأجواء السائدة في الدولة، في ظلّ حكم اليمين المتطرف.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التجمع
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#هنيدة غانم
#إسرائيل الثالثة

باقة الغربية: ندوة سياسية بعنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال"

من عرب 48

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