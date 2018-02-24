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تظاهرة احتجاجية في يافا ضد عنف الشرطة الإسرائيلية

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 18:59

تظاهرة احتجاجية في يافا ضد عنف الشرطة الإسرائيلية
من مكان التظاهر عند دوار الساعة في يافا
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : خالد السيد

نظمت عائلة المرحوم الذي راح ضحية برصاص الشرطة الإسرائيلية، مهدي سعدي، من مدينة يافا، عصر اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية، وذلك على عنف الشرطة.

وشارك في هذه التظاهرة المئات من ابناء مدينة يافا، الذين جابوا شوارع المدينة من دوار الساعة مشيا على الاقدام، حتى محطة الشرطة في شارع سلمة، حاملين شعارات رافضة ومنددة بسياسات الشرطة تجاه المواطنين العرب، مطالبين بفرض اقصى عقوبة على افراد الشرطة الضالعين بالجريمة.

يافا: مقتل مهدي سعدي... من أطلق الرصاصة الأولى؟
شكّل التاسع والعشرون من تموز/ يوليو 2017 علامة فارقة في تاريخ العرب الفلسطينيين بمدينة يافا الساحلية، وغيّر "قواعد اللعبة" وأدوات وآليات تصرف الشباب تجاه استفزازات الشرطة الإسرائيلية إلى الأبد.
 

وتأتي هذه المسيرة للمطالبة بفرض العقوبة على أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين وقت الجريمة، إضافة الى المطالبة بإحقاق العدالة وإجراء محاكمة عادلة وليست هزيلة.

وقُتل الشاب مهدي السعدي على يد الشرطة الإسرائيلية بتاريخ 29-7-2017، حين ادعت الشرطة في حينه أن السعدي، قد قُتل بعد اشتباك مسلح بينه وبين افراد الشرطة، الا أن الشهادات من مكان الجريمة أكدت عكس رواية الشرطة.

وقال والد المرحوم مهدي سعدي، جمال السعدي لعرب 48، إن" هذه التظاهرة من أجل أن نبين للشرطة أن دم ابننا مهدي ليس رخيصا كمثله جميع ابناء يافا وشعبنا الفلسطيني".

وتابع أنه " لن يكون هذا الملف متروكا وسوف نقيم التظاهرات والاحتجاج بعد الآخر، حتى يتم محاكمة المجرمين الذين قتلوا مهدي بدم بارد، وسوف نتابع هذا الملف في كل جانب".

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مهدي السعدي
#الشرطة الإسرائيلية
#يافا
#تظاهرة احتجاجية

تظاهرة احتجاجية في يافا ضد عنف الشرطة الإسرائيلية

تظاهرة احتجاجية في يافا ضد عنف الشرطة الإسرائيلية

تظاهرة احتجاجية في يافا ضد عنف الشرطة الإسرائيلية

من عرب 48

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