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مصرع شاب دهسا بالقرب من جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 18:52

مصرع شاب دهسا بالقرب من جسر الزرقاء
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

لقي شاب في منتصف الثلاثينيات من عمره، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة بالقرب من قرية جسر الزرقاء، مساء اليوم السبت.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم، إخطارا عن جريح جراء حادث دهس وقع بالقرب من قرية جسر الزرقاء، وعلى الفور وصل الطاقم الطبي إلى مكان الحادث وأقر وفاة الشاب متأثرا بالجراح الحرجة التي أصيب بها.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وحسب المعلومات الأولية، يستدل من التحقيقات أن سيارة ولأسباب لم تتضح بعد وخلال سفرها على شارع رقم 2 بمساره بالقرب من قرية جسر الزرقاء، صدمت شابا يبلغ من العمر 35، حيث أقر وفاته على الفور، فيما تم إخضاع السائق الضالع بالحادث للتحقيق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جسر الزرقاء
#دهس
#مصرع
#إسعاف
#شرطة

من عرب 48

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