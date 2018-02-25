عرابة: إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس

أصيبت امرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس تعرضت له على شارع 805 في عرابة البطوف، صباح اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المصابة أصيبت بعد أن دهستها سيارة خصوصية حين كانت تقطع الشارع الرئيسي في عرابة، وقدّم الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان العلاج الأولي لها وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج، في حين حولت الشرطة سائق السيارة للتحقيق.

من مكان الحادث قرب عيلبون، الليلة الماضية

يذكر أن شخصا (50 عاما) لقي مصرعه، بعد منتصف الليلة الماضية، إثر تعرضه لحادث طرق مروع واصطدام سيارة ببقرة على شارع 65 بين "كداريم" وقرية عيلبون.