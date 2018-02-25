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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث قرب كفر قاسم

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 10:18

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث قرب كفر قاسم
من مكان الحادث قرب كفر قاسم، اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

لقي شخص يبلغ من العمر 40 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 5 بالقرب من مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إعلان وفاة أحد المصابين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لمصابين آخرين وصفت جراحيهما بأنها طفيفة، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر قاسم
#حوادث الطرق

من عرب 48

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