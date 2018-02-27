الطيرة: إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله بورشة بناء في مدينة الطيرة، بمنطقة المثلث، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.