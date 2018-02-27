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الرينة: مصرع عمر بسام عثاملة في حادث عمل وسط البلاد

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 14:51

الرينة: مصرع عمر بسام عثاملة في حادث عمل وسط البلاد
المرحوم عمر بسام عثاملة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

لقي عمر بسام قاسم عثاملة (56 عاما) من قرية الرينة، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله بورشة بناء في مدينة "بيتح تكفا"، اليوم الثلاثاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#العمال العرب
#ورشات البناء

من عرب 48

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