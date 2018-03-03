  2. محليات
  3. أخبار محلية

جريحان بجريمة إطلاق نار قبالة مركز شرطة وادي عارة

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 18:55

جريحان بجريمة إطلاق نار قبالة مركز شرطة وادي عارة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب شابان بجراح متفاوتة، جراء تعرضهما مساء اليوم السبت، إلى حادث إطلاق نار خلال تواجدهما بالقرب من مركز شرطة وادي عارة، حيث نقلا للمستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي يرجح بأنه أتى على خلفية جنائية.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن جرحى بحادث إطلاق نار بالقرب من مبنى مركز شرطة وادي عارة، وعلى الفور هرع طاقم طبي لمكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية لشابين بالعشرينيات من العمر، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وشرعت التحقيق في ملابساته دون التبليغ عن تنفيذ اعتقالات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#وادي عارة
#جريمة
#إطلاق نار
#الشرطة
#جرحى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التجمع ينظم يوما دراسيا في النقب
التجمع ينظم يوما دراسيا في النقب

2018-03-03

مصرع مسن بحادث طرق قرب كفركما
مصرع مسن بحادث طرق قرب كفركما

2018-03-03

البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة
البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

2018-03-03

الأكثر قراءة

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

2018-03-02
أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة

أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة "توبيخ وترقية"

2018-03-02
حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

2018-03-02

"سَبِّحْ بحمد الهيئة": إنزال شيخ بالقوة عن المنبر بالسعودية

2018-03-02
القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في

القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"

2018-03-02