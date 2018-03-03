جريحان بجريمة إطلاق نار قبالة مركز شرطة وادي عارة

أصيب شابان بجراح متفاوتة، جراء تعرضهما مساء اليوم السبت، إلى حادث إطلاق نار خلال تواجدهما بالقرب من مركز شرطة وادي عارة، حيث نقلا للمستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي يرجح بأنه أتى على خلفية جنائية.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن جرحى بحادث إطلاق نار بالقرب من مبنى مركز شرطة وادي عارة، وعلى الفور هرع طاقم طبي لمكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية لشابين بالعشرينيات من العمر، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وشرعت التحقيق في ملابساته دون التبليغ عن تنفيذ اعتقالات.