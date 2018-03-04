البعنة: إضراب جزئي في المدرسة الثانوية غدا

أعلنت منظمة المعلمين عن الإضراب لمدة ساعتين غدا، الإثنين، في المدرسة الثانوية بقرية البعنة، في أعقاب اعتداء طالب على مدير المدرسة الثانوية الشاملة.

وأكدت منظمة المعلمين في بيان لها، أنها "ستواصل التصدي لتكرار حوادث العنف ضد معلمي ومديري المدارس".

وتسود قرية البعنة أجواء من الاستنكار والاستياء بعد اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على مدير المدرسة، د. محمد قاسم خليل، خلال الدوام الدراسي أمس، السبت.

يذكر أنه على أثر ذلك، أحيل مدير المدرسة إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، كما قام بتقديم شكوى في الشرطة في أعقاب ما تعرض له من اعتداء.