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كفر ياسيف: إصابة عامل إثر سقوطه من علو

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 11:35

كفر ياسيف: إصابة عامل إثر سقوطه من علو
منظر عام لكفر ياسيف (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية كفر ياسيف، صباح اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في أطراف جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر ياسيف
#حوادث العمل

من عرب 48

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