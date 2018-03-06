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طمرة: إغلاق ملف ضد مصطفى مواسي بادعاء التحريض

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 19:02

طمرة: إغلاق ملف ضد مصطفى مواسي بادعاء التحريض
مصطفى خلف مواسي (عرب 48)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد
تحرير : محمود مجادلة

تلقى المواطن مصطفى خلف مواسي ابن مدينة طمرة، أمس الإثنين، أمرا من النيابة العامة يقضي بإغلاق ملف اتهم فيه بالتحريض على العنصرية والعنف ضد الدولة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعود حيثيات القضية إلى العام 2015، حينما دعا مواسي للسفر إلى المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع دعوة عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، لاقتحامه في يوم انتخابات الكنيست.

وقال مصطفى خلف مواسي، لـ"عرب 48"، إنني "استلمت بالأمس أمرا بإغلاق الملف وإسقاط كافة الادعاءات التي وجهت ضدي، وذلك نظرًا لعدم توفر الأدلة لدى النيابة العامة".

وأضاف أن "حيثيات القضية إلى يوم انتخابات الكنيست، حينما دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، زمرته إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وعلى أثر ذلك دعوت إلى مقاطعة التصويت والسفر إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل منع هذا العمل البربري".

وتابع أنه "في ذلك اليوم تمكنت من تسيير حافلة للمسجد الأقصى، ومنعنا فيغلين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وفي أعقاب ذلك وقع اشتباك مع الشرطة وجرى اعتقالي هناك لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق قبل أن يطلق سراحي بكفالة مالية، كما أبعدت عن المسجد الأقصى مدة شهرين".

وختم مواسي بالقول إن "هذه مواقفي وسأبقى عليها ولن أتزحزح عنها حتى لو قدمت ضدي ملفات تحريضية أخرى، وبدورنا سنبقى جنودا لهذا الوطن والمسجد الأقصى المبارك إيماننا منا بديننا الحنيف".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأقصى
#القدس المحتلة
#طمرة
#ملف تحريض
#موشيه فيغلين

طمرة: إغلاق ملف ضد مصطفى مواسي بادعاء التحريض

من عرب 48

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