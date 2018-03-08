باقة الغربية: البلدية تحذر مواطنين بشأن اعتراض طرقات

وجهت بلدية باقة الغربية، مؤخّرًا، إنذارات لعدد من المواطنين، ادعت أنهم قاموا بـ"اعتراض طُرقات عامّة قد صودِقَت في لجان التّخطيط والبناء، لئّلا يواصلوا هذا التّعدّي السّافر على المُلك العامّ الذي يخدم كافّة المواطنات والمواطنين، إلّا أنّنا جوبهنا برفض، تعنّت وعناد من قِبَلِ أكثرَ من طرفٍ وجهة".

جاء ذلك في بيان أصدره النّاطق الرّسميّ باسم بلدية باقة الغربية، الطّيّب غنايم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

وأكدت بلدية باقة الغربية في بيانها أن "هذا الرّفض غير المقبول ولا المبرّر، استدعانا توضيح بعض النّقاط الرّئيسيّة، في هذا السّياق".

وأضافت البلدية أنها "أقرّت بعد التّشاور مع مختصّين في البنى التّحتيّة والتّخطيط المدينيّ، عَدَم التّهاون بتاتًا مع كلّ مواطن يقوم بالتّعدّي على الحقّ العامّ، من خلال الإقدام على البناء في الطّرقات والشّوارع التي تخدمُ جميع المواطنين، سواءً من خلال تشييد جُدْران أو غيرها. وأقرّت البلديّة، بموافقة أعضائها، التّصدّي لظاهرة اعتراض الطّرق العامّة، بحَزْمٍ وعزم ودون أيّ تمييز يُذْكَرُ بين مواطن وآخر، إذ أنّ الجميعَ متساوون أمام القانون وأمام الحقوق العامّة، التي لا حقّ لأحدٍ، أيًّا كانَ، أن يستلبها، لصالحه الشّخصيّ".

وأوضحت البلدية أنه "يتوجّب علينا، نحن المواطنين والمواطنات، أن نُدْرِكَ ونذوّتَ أنّ الصّالح العامّ، أهمّ أعلى وأسمى من الصّالح الخاصّ، ضيّق الرؤية والرّؤيا. ولن تسمح البلديّة في باقة أن تتواجد في مسطّح نفوذها بيوت مرخّصة، لا مَدْخَلَ لَهَا بسبب خروقات قانونيّة من مواطنين لا يكترثون بالصّالح العامّ".

وبحسب البيان، "أفادَ نائب رئيس بلديّة باقة الغربيّة، ومسؤول ملفّ البُنَى التَّحْتِيَّة، باسل بيادسة، في هذا السّياق، أنّ الاعتراض على طرق عامّة، كان خطًّا أحمر، إلّا أنّه صارَ الآن خطًّا أحمر مصحوبًا مَعَ التّصدّي لكلّ من يعترض هذا".