العنف والجريمة: إصابتان خطيرتان في البعنة ومجد الكروم

أصيب مواطنان، من قريتي البعنة ومجد الكروم في منطقة الشاغور، في حادثين منفصلين، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصيب مواطن يبلغ من العمر 43 عاما من قرية مجد الكروم، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

وفي سياق منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي لتلقي العلاج.

إلى ذلك، تحقق الشرطة في ملابسات الحادثين.