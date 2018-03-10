عامر الهزيل: "لن نقبل بِكَي الوعي وتكميم الأفواه"

أجرى موقع "عرب 48" مع رئيس بلدية رهط، الدكتور عمر الهزيل مقابلة عقب الملاحقة السياسية الشرسة التي تعرض لها لتصريحاته حول رفضه القاطع للخدمة المدنية والعسكرية والترويج لها في النقب.

وكان الهزيل قد انتقد مشروع "نجوم الصحراء" الذي تدور الشبهات حوله، بأنه لعبة مسؤولة عن أسرلة أبناء النقب في المرحلة القادمة عبر تعريضهم لمحطات يلتقي فيها المشاركون في "دورات القيادة الشابة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي أو ممثلين عنه أو خريجين منه كما وتدور الشبهات حول مصادر تمويله ومنها الصندوق القومي اليهودي ووزارة الزراعة التي يرأسها الوزير المسؤول عن هدم بيوت النقب وتهجير أبنائه، أوري أريئيل.

وتم التحريض على عامر الهزيل في الصحف والإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف بهدف معاقبته وحتى المطالبة بفصله من عمله الذي انتخب لأدائه على أيدي الجمهور، وكان آخر تحريض، رسالة وصلت من الوزير أريئيل نفسه إلى وزير الداخلية، أرييه درعي يطلب فيها بفصل الهزيل من عمله.

تخطر الكثير من الأفكار على بال من ينوي مقابلة الدكتور عمر الهزيل، لكنها تختفي بمجرد بدء المحادثة، وتسيطر عليها حالة من التعلم والاستماع الذي يفرضه عليك أسلوبه الانسيابي، وإلمامه الكبير بتفاصيل كثيرة منها تقسيمات النقب التاريخية والحالة الفلسطينية الكاملة، وتاريخ الثورة الفلسطينية والنضال التحرري وغيرها، وفيما يلي المقابلة التي أجراها موقع "عرب 48" مع الدكتور عمر الهزيل.

حدثني عن الجانب الشخصي لعامر الهزيل، عن البيت والعائلة وعن عامر الهزيل الشخص:

بابتسامة قال الهزيل: "أنا أب لسبعة أبناء، خمس فتيات وابنان، متزوج من المربية، خضرة الصانع. أنهيت دراستي الابتدائية في مدرسة سلمان الهزيل، في رهط، ومن ثم انتقلت إلى مدرسة "تراسنتا" في الناصرة لأكمل دراستي الثانوية فيها،درست التمريض في بداية سنواتي الأكاديمية وعملت ممرضًا في مستشفى "فولفسون" في تل أبيب، لم أتماهى مع مهنة التمريض وكنت مهتمًا دائمًا بالحيز الاجتماعي والجماهيري، فانتقلت للدراسة في ألمانيا، ودرست موضوع العلوم الاجتماعية من اللقب الأول حتى حصلتُ على شهادة الدكتوراه وأنهيتها في جامعة ماربورغ الألمانية".

وأضاف: "عدت إلى البلاد في ظروف سياسية صعبة ومعقدة، منها انهيار مشروع الميثاق الوطني الفلسطيني، وبداية مشروع أوسلو ونهج المفاوضات، وبوادر حل الدولتين الذي لم نؤمن به يومًا"، مبيّنا: "كانت هذه التغييرات هي المحرك والدافع لمحاولتي في المساهمة بقدر الإمكان في الحفاظ على الخطوط الوطنية ومن هذا المنطلق كنت جزئًا من عملية إقامة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وشاركت أيضًا في بناء التجمع الوطني الديمقراطي".

كيف يمكنك التوفيق بين العمل البلدي والوظيفة التي انتخبت جماهيريًا لأدائها كرئيس لبلدية مدينة رهط، ثاني أكبر المدن العربية في الداخل الفلسطيني، وبين آرائك السياسية ودورك الوطني؟

"هنالك مشكلة حقيقية في التوفيق بين الدور السياسي الوطني الملتزم وطنيًا، والدور المهني كممثل للجمهور. على مدار 9 سنوات في عملي بهذا المنصب وفي العمل الجماهيري، لم أحتر في أخذ أي قرار، وقد رفضت كلّ ما تعارض مع قناعاتي الوطنية وطبعًا خرجتُ دائمًا ضد الخدمة في الجيش، والخدمة المدنية، ملتزمًا بمواقفي الشخصية وموقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني".

العمل البلدي، ومدينة رهط، و"الانتقال من حالة العشيرة إلى حالة المدينة" ماذا تقول ؟

"لقد صغنا منذ بدأ عملنا في بلدية رهط، خطة "رهط 2020"، محاولين استشراف المراحل القادمة بقدر الإمكان وجعلها أفضل، وفعلا ساهمنا في توسيع المخططات الهيكلية وتنظيمها، بالإضافة إلى تصميم مدينة رهط بقدر الإمكان لتقترب إلى مفهوم المدينة العربية المنتجة فكريًا والمتقدمة صناعيًا، وطورنا المناطق الصناعية في رهط وافتتحنا مناطق جديدة، وحاولنا بقدر الإمكان توفير فرص التعليم العالي لأبناء وبنات رهط، وإدخال الموسيقى والرياضة والتعليم اللا-منهجي إلى المدينة".

بابتسامة أضاف الهزيل: "80% من طلاب المعاهد العليا في مدينة رهط هم من الفتيات، هذا المعطى والكثير من المعطيات الشبيهة به من عطاء النساء البدويات في سوق العمل وانضمام المزيد منهن يوميًا إلى الحياة السياسية والجماهيرية بخطوات تمثل 'ثورة نسائية هادئة'، النقب يتغير، وسيكون لبناته وأمهاته الصامدات في المرحلة القادمة دور عظيم، أشعر بالسعادة حين يتم تقييم تجربة إدارتي في البلدية بأن مقاربتنا للأمور كانت دائمًا باتجاه بغداد ودمشق وكل مدينة عربية، فتكمن المقارنة الموضوعية بين مدينة عربية وأخرى عربية أيضًا، أحب هذه النماذج، وأصبو للوصول إليها عندما كانت في حالتها المدنية الأفضل".

ما رأيك بالتحريض الشرس عليك ؟

قال الهزيل إن"كل هذه الزوبعة وهذا الأداء السياسي الرديء لن يُضعف من إرادة أهل النقب، ولن يحدث زعزعة في مواقفي الوطنية الواضحة منذ اليوم الأول لي في العمل الجماهيري، ولن أرضى بِكَي الوعي وتكميم الأفواه، فتجنيد أبنائنا في الجيش الإسرائيلي خط أحمر،وليحرض علينا المحرضون أبناء السلطة وأتباعهم".

"خطنا الأساسي هو أننا نعيش في ظل كيان مستعمر، يلاحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ونستمد حقوقنا من شرعيتنا التاريخية على أرضنا، وهنا لا مكان للعربي في جيش أُقيمَ لقتل العرب على أيدي منظومة لا تعترف بوجود العرب في قوانين نُعتبر في أساسها نحن 'رعايا أجانب' بالنسبة لهم".

ووجه الهزيل رسالة إلى الشباب، قائلا: "كلي ثقة وعلى قناعة تامة أنه بلا انخراط الشباب في العمل الوطني الواعي المبني على أسس علمية ومبدئية لن نستطيع تغيير هذا الواقع وستبقى أذرع السلطة حاضرة".

"وأستحضر دائمًا هبة 2013 عند التفكير أو الحديث عن الشباب، ففي المعركة ضد مخطط برافر الجائر، أثبت أبناء النقب بوعيهم واستعدادهم للتضحية أنهم الأقوى في الشارع وأنهم هم أصحاب القرار، وأجبروا الدولة على إسقاط المخطط ولولا محاصرة أطراف مهترئة من القيادة للشباب قبل محاصرة السلطة لهم لغيروا الواقع كاملًا".

وختم الهزيل المقابلة بقولهِ:"سواعدنا معا ستستطيع أن تتغلب على كل تحدٍ لهويتنا وأرضنا وشعبنا".