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الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 10:38

الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

داهمت قوات من الشرطة والوحدات الخاصة فجر اليوم، الأحد، منازل مشتبهين بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين من مدينة الناصرة وخصوصا في منطقة العين.

واعتقلت الشرطة 15 مشتبها وتحرزت على سيارتين فارهتين، وكميات من المخدرات، ومبالغ نقدية تقدر بنحو 100 ألف شيقل، وممتلكات بقيمة مليون شيقل

زعبي: يجب القضاء على ظاهرة الخاوة وليس معالجة الاعتداء فقط
طالبت النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، حنين زعبي، محطة الشرطة في الناصرة، خلال رسالة أرسلتها إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بالتحقيق الجدي بقضية الأتاوة (الخاوة) التي طال آخرها مطعم "أفرا".
 

ونسبت الشرطة للمشتبهين "افتعال جدال بين أفراد العصابة في داخل المطاعم وإحداث أعمال شغب بصورة متعمدة وإلقاء أغراض على الأرض وإلحاق الأضرار بالمحلات والمطاعم".

وذُكر أن "صاحب المحل الذي ألحقت فيه الأضرار كان يدفع لأحد أفراد العصابة لدفع مبلغ من المال مقابل عدم إلحاق الأضرار بمحله مرة أخرى. ولم يدرك بعض أصحاب المحلات حقيقة ما يدور من حولهم من 'خاوة' ولم يدفعوا للمشتبهين وعرضوا حياتهم للخطر حيث أطلقت النار على محلاتهم أو منازلهم بعد ذلك. وفي حالات معينة ألقيت قنابل لتخويف أصحاب المحلات بهدف دفع الخاوة".

وجرى تحقيق سري امتد على أكثر من 10 أشهر لغاية اعتقال المشتبهين فجر، اليوم.

هذا، ومن المزمع عرض المشتبهين على محكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم، اليوم، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#خاوة
#ابتزاز

الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين

الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين

الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين

الناصرة: اعتقال 15 مشتبها بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين

من عرب 48

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