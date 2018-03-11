بسمة طبعون: إضراب في جميع مدارس بعد غدٍ الثلاثاء

أعلنت نقابة المعلمين، مساء اليوم الأحد، عن إضراب شامل في جميع مدارس قرية بسمة طبعون، بعد غد الثلاثاء، احتجاجا على الاعتداء على مديرة المدرسة الابتدائية المشتركة، عرب الزبيدات، حمدة حلف، وإحراق سيارتها، صباح يوم.

وجاء في بيان صادر عن النقابة أنه "في أعقاب الاعتداء السافر على مديرة المدرسة الابتدائية المشتركة عرب الزبيدات في قرية بسمة طبعون، (...) وبعد التشاور مع إدارة المدرسة، تقرر إعلان الإضراب الاحتجاجي في كل مدارس القرية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13.3.2018، وذلك تنفيذا لقرار إدارة النقابة بإعلان الإضراب في كل بلدة يتم فيها الاعتداء على المعلمين والمربين والعاملين في جهاز التعليم".

وأشارت ضحية الاعتداء، مديرة المدرسة المشتركة عرب الزبيدات، المربية حمدة حلف، إلى أن "ما حدث هو مؤسف جدا. في وضح النهار يتم الاعتداء على حرمة المدرسة ومعلميها. للأسف باتت مؤسساتنا يهددها الخطر. أوجه نداء لجميع أولياء أمور الطلاب بجميع المؤسسات أن يساندوا ويتكاتفوا مع المعلمين. لا يعقل أن يكون هدفنا واحد، هو تربية الطفل على القيم والمبادئ، وأن نشهد كل يوم عمل عنف ضد مدراء ومعلمي مدارس. الأمر لا يطاق ويعرقل العملية التربوية والتعليمية في مدارسنا".

وفي هذا السياق، قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الإسرائيلية: "للأسف الشديد، نحن نرى اعتداء إضافيًا على حرمة المدرسة ومديرتها، ونحن ننظر إلى الأمر ببالغ الخطورة، ونطالب الشرطة بالتحقيق المكثف في القضية للوصول إلى المشتبهين، ومن جهة أخرى فإننا نطالب وزارة المعارف والسلطات المحلية بتوفير الحراسة اللازمة لكل المدارس ولكل العاملين فيها".

بدوره، اعتبر نائب السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، سفيان موسى، أن "العنف في المجتمع العربي بات يهدد كل مؤسساتنا، ولا يعقل أن يتم الاعتداء على المعلمين وعلى ممتلكاتهم ونقف مكتوفي الأيدي"، وأضاف موسى "أوجه نداء لكل الأهالي ولكل المجتمع العربي بالوقوف والتفكير مطولا فيما يحدث من اعتداءات على المعلمين والعاملين في جهاز التربية والتعليم، المجتمع الذي يعتدي على معلميه هو مجتمع مريض وقد وصل إلى خط اللا رجعة".