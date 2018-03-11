عسفيا: اعتداء على مدرسة "أورط رونسون"

اعتدى جناة مجهولون على مدرسة "أورط رونسون" في قرية عسفيا ونفذوا أعمال تخريب في ممتلكاتها ومحتوياتها.

وأصدرت لجنة الأهالي المركزية في عسفيا بيانا وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد، استنكرت فيه بشدة "أعمال الشغب والتخريب والفوضى التي حدثت في مدرسة أورط رونسون، الجمعة ليلا، والتي ألحقت أضرارا جسيمة في ممتلكات المدرسة".

وأضاف اللجنة أنه "نأسف لهذه الأعمال غير المبررة وانتهاك حرمة المدرسة بمثل هذا الشكل السافر. ونطالب الشرطة بالوصول للجاني وتحقيق القانون للنهاية، كما نطالب بإحالة الفاعلين للمؤسسات المختصة لبحث طرق علاجية إلى جانب العقابية".

وأغلقت المدرسة أبوابها، اليوم، بقرار مشترك من لجنة الأهالي المدرسية، المجلس المحلي ووزارة التربية والتعليم.

وستنتظم الدراسة غدا كالمعتاد، وأكدت لجنة الأهالي أنها "ستواكب هذا الانتهاك الخطير ورجوع المدرسة سريعا لحالة الاستقرار".