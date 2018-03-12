شعب: خيمة اعتصام وخطوات احتجاجية ضد تلوث المياه

اجتمعت اللجنة الشعبية لمناهضة ظاهرة تلوث المياه، مساء أمس الأحد، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بالمياه الملونة والملوثة في قرية شعب.

وأكدت اللجنة الشعبية في اجتماعها على أن "النضال في هذه القضية يحتاج إلى نفس طويل ومثابرة وعمل دون كلل أو ملل".

وتطرق أعضاء اللجنة في اجتماعهم إلى إضراب المدارس، مؤكدين أن "الإضراب التحذيري قد نجح بتشكيل ضغط، وأن إعلان الإضراب مجددا سيكون البطاقة الأخيرة، كونه سيعلن عن إضراب مفتوح".

ووضعت اللجنة الشعبية خطوات تصعيدية جديدة ضد ظاهرة تلوث المياه، وهي "نصب خيمة اعتصام في مركز البلاد، تجميع تبرعات في خيمة الاعتصام من أجل شراء صناديق مياه وتوزيعها على من يحتاجها، متابعة مهنية من قبل معهد مختص بفحص المياه والحصول على نتائج علمية حول جودة المياه وفيما لو كانت صالحة للاستعمال والشرب خلال هذا الأسبوع، تنظيم وقفة احتجاجية مقابل الكنيست في القدس يوم الأربعاء المقبل قبل خروجهم إلى العطلة مع انتهاء الدورة الشتوية".

كما قررت اللجنة الشعبية تنظيم وقفة احتجاجية ورفع شعارات على دوار مفرق "شوراشيم" القريب من بئر المياه الشرقي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتناشد اللجنة الشعبية كافة المواطنين بتعبئة قناني مياه ملونة من المنازل والمؤسسات من اليوم حتى الأربعاء، وتسجيل اسم العائلة على كل زجاجة (نقطة التجميع في خيمة الاعتصام).

وأكدت اللجنة الشعبية أن "نجاح هذا النضال الهام يعتمد بالأساس على التفاف أهالي القرية واستمرار العمل معا جنبا إلى جنب، من أجل صحة بناتنا وأبنائنا، ومن أجل مصلحة قريتنا الحبيبة شعب".