عدالة: احتجاز الجثامين ومنع دفنهم الفوري يتناقض مع القانون

قال عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في البلاد إن "احتجاز الجثامين ومنع الدفن الفوريّ يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ".

جاء ذلك في بيان أصدره "عدالة" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين.

وأضاف أنه "جاء في سابقة المحكمة العليا قبل ستة شهور بأن احتجاز الجثامين وفرض الشروط لنقلها يشكّل مسًا بكرامة الإنسان، وكذلك أصدرت لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب قرارًا يمنع إسرائيل باحتجاز جثامين الشهداء والمساومة على نقلها للعائلات. لا يوجد في القانون الدستوريّ أو في قوانين حقوق الإنسان أي قانون شبيه لهذا القانون. هذا القانون يسيّس قضيّة إنسانيّة من الدرجة الأولى".

يذكر أن الكنيست صادق يوم الأربعاء الموافق 7.3.2018، على قانونٍ يمكّن الشرطة من احتجاز جثامين الشهداء من أجل فرض شروطٍ على عائلاتهم قبل تسليمهم الجثامين للدفن.

وتمّت صياغة مشروع القانون من قبل الحكومة إثر قرار المحكمة العليا يوم 25.7.2017، والذي صدر بشأن التماس مركز عدالة لتحرير جثامين الشهداء. وجاء في قرار المحكمة أن الشرطة الإسرائيليّة لا تمتلك أي صلاحيّة لاحتجاز جثامين الشهداء إذ لا وجود لقانون عينيّ يمنحها هذه الصلاحيّة. وأيّد القانون 48 نائبًا في الكنيست وامتنع 10 نوّاب.