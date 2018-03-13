  2. محليات
  3. الاعتقالات السياسية

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 11:13

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد
مي يونس
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

بعد تحقيق استمر عدة ساعات، فرضت الشرطة على الناشطة مي يونس من قرية عارة الحبس المنزلي لمدة 6 أيام ومنعها من دخول الضفة الغربية ومغادرة البلاد، وذلك بادعاء "دعم الإرهاب وإقامة علاقات مع جهات معادية للدولة".

وقامت "وحدة التحقيقات المركزية" بالشرطة، أمس الإثنين، بحملة تفتيش واسعة، جرى خلالها مداهمة منزل الناشطة مي يونس في بلدة عارة، واقتادتها للتحقيق في مركز الشرطة بحيفا.

وأعربت يونس بعد التحقيق معها عن استنكارها وامتعاضها الشديد من مداهمة منزلها وتفتيشه والتحقيق معها والشبهات المنسوبة إليها. وأشارت إلى أن ما قامت به هو نشر أخبار فلسطينية وعربية في صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، كونها ناشطة ليس أكثر.

وأوضحت بأن ما قامت بعمله جاء تعبيرا عن رأيها، وطالبت النواب العرب والأطر والجمعيات الحقوقية والشعبية بالتحرك للتصدي لحملة الشرطة الهادفة إلى كم الأفواه والتضييق على الناشطين والعمل السياسي في المجتمع العربي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عارة
#مي يونس

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جبهة الناصرة: الميزانية تحمل مؤشرات سلبية وسياسية خطيرة
جبهة الناصرة: الميزانية تحمل مؤشرات سلبية وسياسية خطيرة

2018-03-13

تهويد مشهد السيدة سكينة بنت الحسين في طبرية..
تهويد مشهد السيدة سكينة بنت الحسين في طبرية..

2018-03-13

يركا: مواطن يطعن موظف مجلس
يركا: مواطن يطعن موظف مجلس

2018-03-13

الأكثر قراءة

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

2018-03-12
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

2018-03-12
ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

2018-03-12
البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ

البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ"صفقة القرن"

2018-03-12
وفاة عائلة فلسطينية لاجئة من 5 أفراد حرقا بلبنان

وفاة عائلة فلسطينية لاجئة من 5 أفراد حرقا بلبنان

2018-03-12