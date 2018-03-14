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الطيبة: المطالبة بإنهاء عمل شركة اتحاد مياه وادي عارة

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 16:41

الطيبة: المطالبة بإنهاء عمل شركة اتحاد مياه وادي عارة
منظر عام للطيبة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : باسل مغربي

اشتدَّت الاحتجاجات في مدينة الطيبة على شركة اتحاد مياه وادي عارة، التي تُدير شبكة مياه ومجاري المدينة، مطالبةً إنهاء عمل الشركة بشكل فوري.

وتعالت في الآونة الأخيرة؛ الأصوات الرافضة في مدينة الطيبة لعمل شركة اتحاد المياه وادي عارة، حيث أوضح بعض سكّان المدينة أن جودة المياه متردية أكثر من السابق، فضلا عن غلاء أسعار المياه مقارنة بالعام الفائت، أي قبل دخول الاتحاد مدينة الطيبة.

ودعا نشطاء سياسيّون من مدينة الطيبة، للمشاركة في مظاهرةٍ يوم السبت القادم، للمطالبة بوقف عمل اتحاد مياه وادي عارة، لأسباب عدة.

وقال عبد الستار حاج يحيى، وهو أحد منظمي التظاهرة، إنه: "لا يمكن السكوت عن استمرار عمل مياه وادي عارة التي جلبتها لنا بلدية الطيبة دون إشراك المواطنين، علما أنها عبرت كل الخطوط الحمراء، فضلا عن فرضها معاناة على الأهالي".

وأضاف عبد الستّار، أن "الدعوة للمظاهرة تأتي في أعقاب المطالبة بإنهاء سيطرة الاتحاد على مياه الطيبة، كذلك الأسعار التي أصبحت مبالغة بشكل كبير، إضافة إلى جودة المياه الرديئة. مطلبنا حق ولا رجعة فيه".

وكانت بلدية الطيبة قد أبرمت تعاقدا مع شركة اتحاد مياه وادي عارة قبل عام ونيف، وسط رفض قاطع من قِبل الأهالي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#المياه
#اتحاد مياه وادي عارة

من عرب 48

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