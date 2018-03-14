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غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 17:42

غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الصّياد، إسماعيل محمد أبو ريالة "18 عاما"، المحتجز لديها منذ 25 شباط الماضي.

وكان الصياد أبو ريالة استشهد برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة أواخر الشهر الماضي، وأصيب آخران حينها، وتم اعتقالهما واحتجاز جثمانه.

وسلّم الاحتلال جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة، في حاجز "إيريز" شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، حيث كان في استقباله وفد من العائلة والعشرات من الأصدقاء والصيادين ومحبي الشهيد على الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون "إيريز".

ونُقِل الجثمان إلى مستشفى الشّفاء، ثم إلى منزله غرب مدينة غزة، لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية قد منعت تسليم جثمان الصياد أبو ريالة استجابة لطلب تقدمت به عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة هدار غولدن، وأصدرت أمرا احترازيا يمنع تسليم الجثمان، حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتُواصل زوارق الحربية الإسرائيلية استهداف الصيادين بشكل متواصل لتحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية صيف عام 2014.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال
#البحرية الإسرائيلية
#إسماعيل أبو ريالة
#احتجاز الجثامين
#غزة
#الصيادون الغزيون

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