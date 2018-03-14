"رفع معاشات المعلمين المبتدئين إلى 8000 شيكل شهريا"

توصّلت منظمة المدارس فوق الابتدائيّة، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق أجور جماعي، مع وزارتي المالية والتربية والتعليم الإسرائيليّتين وسلطة الحكم المحلّي، وصفته المنظّمة بـ"غير المسبوق" بخصوص أجور المعلمين الشهريّة.

وبموجب الاتفاق، الذي عممت المنظمة بعضًا من بنوده، سيتم رفع الأجر الشهري للمعلمين المبتدئين من 6400 شيكل شهريًا إلى أكثر من 8000 شيكل شهريا.

كما سيحصل جميع المعلمين على زيادات "كبيرة" في الأجور وإلى "منحة توقيع" قدرها 1000 شيكل.

كما توصلت المنظمة إلى اتفاق سيتم تعويض المعلمين فيه عن الأموال التي اقتطعت منهم بسبب الإضراب الماضي.

والمنظمة هي التنظيم المهني المعترف به من قبل الحكومة الإسرائيليّة والممثل لمعلمي المرحلة فوق الابتدائية والذين هم ليسوا أعضاء في نقابة المعلمين التابعة للهستدروت. أُنشئت هذه المنظمة في العام 1958 بصورة رسمية، وكان مؤسسوها قد عملوا قبل هذا العام كلجنة عمال في المدارس الثانوية النظرية والمهنية. والسبب الرئيسي لإنشائها هو رفض نقابة المعلمين في الهستدروت الاعتراف بمعلمي الثانوية كوحدة مستقلة عن معلمي المرحلة الابتدائية.