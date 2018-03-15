ميزانية شفاعمرو للعام 2018: ارتفاع بنسبة 40% عن السنوات السابقة

صادق المجلس البلدي في شفاعمرو، مساء أمس الأربعاء، بغالبية أعضائه على اقتراح الميزانية العادية للعام الحالي 2018، التي بلغت 206 مليون شاقل.

ونجحت البلدية في السنوات الأخيرة بإحداث تغيير ملحوظ في كافة بنود الميزانية وزيادة كبيرة في العديد من البنود المهمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هنالك ارتفاع في ميزانية الدعم البلدي للتربية والتعليم بنسبة 213% حيث وصلت قيمتها في ميزانية 2018 إلى ما يقارب الـ 84 مليون شيكل.

وارتفعت ميزانية الثقافة والرياضة بنسبة 116%، وميزانية الصحة والنظافة تضاعفت في آخر أربع سنوات، لتبلغ 11 مليون شاقل في 2013، أما في الميزانية الحالية فتصل إلى 20 مليون شيكل، الأمر الذي سيمكّن البلدية من إيجاد حلول جذرية لمشكلة النظافة في البلد.

وقال رئيس البلدية، أمين عنبتاوي، في عرضه لمشروع الميزانية: "الميزانية هي أداة عمل وترجمة لبرنامج عمل شامل للبلدية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات مختلف الأقسام في البلدية، وبالتالي تلبية احتياجات مواطني البلد.

وأضاف عنبتاوي: "تُعتبر الزيادة في ميزانية 2018 نتيجة مباشرة للارتفاع في نسبة الجباية والحصول على الهبات المشروطة، الأمر الذي مكننا من مضاعفة الدعم للفرق الرياضية وزيادة المنح الدراسية للطلاب الجامعيين".

وقال إن "بلدية شفاعمرو ستعمل كل ما بوسعها لزيادة الميزانية مستقبلا أيضا فشفاعمرو وأهلها يستحقون هذه الزيادة ويستحقون تطوير المزيد من المشاريع والبرامج والخدمات".

ويُذكر أنه ومقارنة مع ميزانية عام 2013، فان البلدية تمكنت من زيادة الميزانية ب 40% حيث كانت قيمتها آنذاك 146 مليون، ووفق هذه الميزانية فتصل ميزانية الفرد في سنة 2018 الى 5000 شاقل. ويُشار هنا إلى أن البلدية أنهت السنة المالية السابقة بدون أي عجز مالي، لا بل مع فائض قليل.