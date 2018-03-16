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عسفيا: إحالة 16 طالبا للحبس المنزلي بشبهة الاعتداء على المدرسة

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 08:55

عسفيا: إحالة 16 طالبا للحبس المنزلي بشبهة الاعتداء على المدرسة
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة 16 طالبا من الصف الثاني عشر من المدرسة الثانوية في قرية عسفيا، بشبهة إلحاق أضرار بممتلكات المدرسة، وأحالتهم للحبس المنزلي، أمس الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه "بسبب سلوكياتهم في الرحلة السنوية في العام الماضي قررت مديرة المدرسة إلغاء مشاركتهم في الرحلة السنوية للعام الدراسي الحالي، وردا على هذا القرار وصل إلى المدرسة في تاريخ 10.03.2018 عدد من الطلاب ونفذوا أعمال تخريب بالممتلكات وإلحاق أضرار في المدرسة، وكتبوا على جدران المدرسة عدة عبارات وحطموا باب المدخل وغيرها من الأعمال التخريبية في المدرسة".

وأجرت الشرطة تحقيقات واعتقلت 16 طالبا يشتبه بتورطهم بأعمال التخريب للاستجواب، وبعدها أطلقت سراحهم وأحالتهم للحبس المنزلي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عسفيا
#الاعتداء على المدارس
#التعليم العربي

عسفيا: إحالة 16 طالبا للحبس المنزلي بشبهة الاعتداء على المدرسة

عسفيا: إحالة 16 طالبا للحبس المنزلي بشبهة الاعتداء على المدرسة

من عرب 48

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