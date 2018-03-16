11 إصابة إحداها حرجة لطفل بحادث قرب البحر الميت

أصيب 11 شخصا بينهم طفل وصفت إصابته بأنها حرجة في حادث طرق مروع وقع قرب البحر الميت، ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "عند الساعة 11:55 تلقى المركز الطبي في المنطقة بلاغا حول حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 90 قرب فندق ليوناردو بلازا في البحر الميت، وتبين من التحقيق الأولي أنه جرى تقديم العلاج لثمانية مصابين بجروح متفاوتة".

وأكد الطاقم أنه "جرى تقديم العلاج لثمانية أشخاص بينهم طفل يبلغ 4 سنوات حالته حرجة، شاب وشابة (30 عاما) أصيبا بجروح متوسطة وإصابات الآخرين طفيفة. وجرى استدعاء طائرة مروحية للطاقم وطائرتين عسكريتين إلى المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.