دالية الكرمل: استصدار أمر لمنع الانضمام إلى مجمع المياه

استصدرت اللجنة الجماهيرية للتصدي لمجمع المياه في الكرمل، أمرا من المحكمة المركزية يمنع تنفيذ قرار مجلس محلي دالية الكرمل الانضمام إلى مجمع المياه.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الأحد، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأكدت اللجنة الجماهيرية للتصدي لمجمع المياه في الكرمل، أن "الالتماس قدمته اللجنة ممثلة بأعضاء المجلس المحلي، مرزوق قدور وهاني حديد ورفيق بصيص إلى المحكمة المركزية في حيفا، والتي أصدرت، اليوم، أمرًا يمنع المجلس المحلي في دالية الكرمل ومجمع المياه 'موتسكين' من التوقيع على عقد مجمع المياه حتى جلسة المحكمة في تاريخ 22.03.2018".