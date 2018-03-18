  2. محليات
  3. أخبار محلية

دالية الكرمل: استصدار أمر لمنع الانضمام إلى مجمع المياه

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 12:27

دالية الكرمل: استصدار أمر لمنع الانضمام إلى مجمع المياه
منظر عام لدالية الكرمل (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

استصدرت اللجنة الجماهيرية للتصدي لمجمع المياه في الكرمل، أمرا من المحكمة المركزية يمنع تنفيذ قرار مجلس محلي دالية الكرمل الانضمام إلى مجمع المياه.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الأحد، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأكدت اللجنة الجماهيرية للتصدي لمجمع المياه في الكرمل، أن "الالتماس قدمته اللجنة ممثلة بأعضاء المجلس المحلي، مرزوق قدور وهاني حديد ورفيق بصيص إلى المحكمة المركزية في حيفا، والتي أصدرت، اليوم، أمرًا يمنع المجلس المحلي في دالية الكرمل ومجمع المياه 'موتسكين' من التوقيع على عقد مجمع المياه حتى جلسة المحكمة في تاريخ 22.03.2018".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دالية الكرمل
#مجمع المياه
#مجلس دالية الكرمل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ربيع فريج
كفر قاسم: أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ربيع فريج

2018-03-18

استطلاع مدى الكرمل: أغلبية تؤيد الانتقال لنظام ديمقراطي بسورية
استطلاع مدى الكرمل: أغلبية تؤيد الانتقال لنظام ديمقراطي بسورية

2018-03-18

وادي عارة: إحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرة في الروحة
وادي عارة: إحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرة في الروحة

2018-03-18

الأكثر قراءة

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

2018-03-17
حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-03-17
30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

2018-03-17
الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

2018-03-17
70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

2018-03-17