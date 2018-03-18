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كفر قاسم: أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ربيع فريج

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 13:06

كفر قاسم: أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ربيع فريج
ضحية جريمة القتل، ربيع فريج
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصدرت محكمة الصلح في بمدينة ريشون لتسيون، اليوم الأحد، أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين الضالعين في جريمة قتل الشاب ربيع فريج (29 عاما) من مدينة كفر قاسم.

واقتُرفت جريمة قتل الشاب ربيع فريج ظهر أمس، السبت، حيث تعرض لإصابة حرجة توفي على أثرها جراء تعرضه لإطلاق النار من سيارة عابرة ومن مسافة قصيرة على الشارع الرئيسي لكفر قاسم.

يذكر أن ربيع فريج هو الضحية الرابعة من ذات العائلة، حيث قتل أشقاؤه في جرائم قتل، الأول راكز فريج، وعبد الرحمن فريج، وسليمان فريج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر قاسم
#جرائم القتل
#ربيع فريج

من عرب 48

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