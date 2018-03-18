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كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 16:08

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج
تشييع جثمان ربيع فريج بكفر قاسم، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

شيع عدد من أهالي كفر قاسم والمنطقة، اليوم الأحد، جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج (29 عاما) الذي قتل في جريمة إطلاق نار في الشارع الرئيسي بالمدينة، أمس.

وأُحضر جثمان الضحية إلى بيته شرقي المدينة، ومن ثم أديت صلاة الجنازة عليه في مقبرة الشهداء ثم ووري الثرى.
واقتُرفت جريمة قتل الشاب ربيع فريج ظهر أمس، السبت، حيث تعرض لإصابة حرجة توفي على أثرها جراء تعرضه لإطلاق النار من سيارة عابرة ومن مسافة قصيرة على الشارع الرئيسي لكفر قاسم.

يذكر أن ربيع فريج هو الضحية الرابعة من ذات العائلة، حيث قتل أشقاؤه في جرائم قتل، الأول راكز فريج، وعبد الرحمن فريج، وسليمان فريج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر قاسم
#ربيع فريج
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

كفر قاسم: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

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