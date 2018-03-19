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صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 15:23

صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟
المربي المرحوم يوسف حاج يحيى
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

عرض طاقم محامي الدفاع عن المتهم بجريمة قتل مدير مدرسة "عمال" التكنولوجية في مدينة الطيبة المرحوم المربي يوسف شاهين حاج يحيى، مؤخرا، على النيابة العامة صفقة ادعاء في الملف، تقضي بحبسه لمدة 16 عاما.

ووافقت النيابة العامة على صفقة الادعاء حيث تعكف على تعديل لائحة الاتهام بحيث تشمل بدلا من القتل المتعمد تهمة "المساعدة على القتل".

جرائم القتل: 6 ضحايا عرب منذ مطلع العام
قُتل 6 مواطنين عرب منذ في جرائم قتل مختلفة مطلع العام الجاري 2018 آخرهم الشاب ربيع فريج (29 عاما) الذي قُتل ظهر أمس، السبت، جراء تعرضه لإطلاق النار من سيارة عابرة ومن مسافة قصيرة على الشارع الرئيسي لكفر قاسم، ليضافوا
 

وأعربت عائلة ضحية جريمة القتل عن استنكارها الشديد لموافقة النيابة العامة لصفقة الادعاء المذكورة.

وقال عبد الستار شاهين حاج يحيى، وهو شقيق القتيل، لـ"عرب 48" إن "عائلة المرحوم لن توافق على هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال، وسوف نقدم اعتراضنا للمحكمة العليا من أجل إلغاء هذه الصفقة، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة في منتصف الشهر القادم"'.

يذكر أن مدير المدرسة قُتل في 25.8.2014 على يد مقنع بعدما اقتحم المدرسة حيث كان الطاقم التدريسي يتجهز لموسم دراسي جديد في قاعة الاجتماعات بالمدرسة، إذ أطلق القاتل المجرم 12 رصاصة من سلاح أصابت جسد المدير، لم تترك له مفرا من الموت، توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها. 

وأكد أن "العائلة لا تثق بهذه هذه الصفقة، والقرار لم يتخذ بعد في المحكمة وسوف نلتمس للعليا لتقديم الاعتراض".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#يوسف شاهين حاج يحيى
#جرائم القتل

من عرب 48

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