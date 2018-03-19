مصرع عامل سقط عن سقالة بورشة بناء بالمركز

لقي عامل في الأربعينيات من عمره صباح اليوم الإثنين، جراء سقوطه عن سقالة بورشة للبناء في بلدة رحوفوت في مركز البلاد، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما شرعت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الاقتصاد التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن جريح في ورشة للبناء في بلدة رحوفوت، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الأربعينيات من عمره، حيث أصيب بجراح بالغة الخطورة بالرأس جراء سقوطه عن سقالة، وحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته إلا أن الشاب توفي متأثرا بجراحه الحرجة.

كما ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة التي شرعت بالتعاون مع طاقم وزارة الاقتصاد التحقيق في ملابسات الحادث، حيث دلت المعلومات الأولية أن العامل سقط ولأسباب لم تتضح بعد عن السقالة في ورشة البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والعمال الأجانب.

ووفق المعطيات فإن ما نسبته 51% من قتلى حوادث العمل في فرع البناء، خلال السنوات 2010 -2015، هم فلسطينيون من الضفة الغربية، ونصف الـ49% الباقين هم عمال بناء عرب من داخل الخط الأخضر، وهناك عدد من القتلى من العمال الأجانب، بنسبة أقل بكثير من العرب.