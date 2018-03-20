النقب: شعبية رهط تؤكد رفضها كل وسائل التجنيد للجيش الإسرائيلي

أعربت اللجنة الشعبية في مدينة رهط بالنقب عن استهجانها واستنكارها للهجوم والتحريض على أحد أبرز القيادات الوطنية ورئيس بلدية رهط، د. عامر الهزيل.

وأكدت اللجنة الشعبية "رفض كل وسائل التجنيد للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الخدمة المدنية، التي لا يراد لنا من خلالها إلا نزع الشرعية العربية والوطنية".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن "اللجنة الشعبية ترى في هذا التحريض من قبل الوزير أوري أريئيل استهدافا لنا جميعا كمجتمع عربي في النقب. وهذا تصرف غير مسؤول وغير مقبول من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

وختم البيان بالقول إن "الدكتور عامر الهزيل هو أحد أفراد مجتمعنا، لنا ما له وعلينا ما عليه".