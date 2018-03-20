  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: شعبية رهط تؤكد رفضها كل وسائل التجنيد للجيش الإسرائيلي

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 09:19

النقب: شعبية رهط تؤكد رفضها كل وسائل التجنيد للجيش الإسرائيلي
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أعربت اللجنة الشعبية في مدينة رهط بالنقب عن استهجانها واستنكارها للهجوم والتحريض على أحد أبرز القيادات الوطنية ورئيس بلدية رهط، د. عامر الهزيل.

وأكدت اللجنة الشعبية "رفض كل وسائل التجنيد للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الخدمة المدنية، التي لا يراد لنا من خلالها إلا نزع الشرعية العربية والوطنية".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن "اللجنة الشعبية ترى في هذا التحريض من قبل الوزير أوري أريئيل استهدافا لنا جميعا كمجتمع عربي في النقب. وهذا تصرف غير مسؤول وغير مقبول من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

وختم البيان بالقول إن "الدكتور عامر الهزيل هو أحد أفراد مجتمعنا، لنا ما له وعلينا ما عليه".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#رهط
#عامر الهزيل
#اللجنة الشعبية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النظر في طلب الدفاع إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي
النظر في طلب الدفاع إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي

2018-03-20

يافة الناصرة: هل سيستكمل بناء الابتدائية الجديدة بحي الشمالي؟
يافة الناصرة: هل سيستكمل بناء الابتدائية الجديدة بحي الشمالي؟

2018-03-20

18 مصابا في حادث طرق قرب كفر قاسم
18 مصابا في حادث طرق قرب كفر قاسم

2018-03-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

2018-03-19
عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ

عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ"ابن الكلب"

2018-03-19
لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار

لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار "الدولة اليهودية"

2018-03-19
صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

2018-03-19
اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

2018-03-19