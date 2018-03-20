رهط: إضراب احتجاجي في ابتدائية الهزيّل

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الهزيّل الابتدائية بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب الاحتجاجي باستثناء البساتين وروضات الأطفال اليوم، الثلاثاء، بسبب عدم توفر مكيفات.

وأصدرت اللجنة برئاسة فريد الهزيّل بيانا وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" جاء فيه أنه "نعلمكم بأن الثلاثاء الموافق 20.03.2018 سيكون إضراب في مدرسة عرب الهزيل الابتدائية وذلك لعدم تلبية البلدية لمطالبنا بتركيب مكيفات هوائية في المدرسة وطلبات أخرى".

وأضافت أنه "بعد مشاورات مع الأهالي قررنا الإضراب الشامل لجميع الصفوف الابتدائية، من الصف الأول وحتى الصف السادس، الإضراب لا يشمل البساتين والروضات في المدرسة".

وختمت لجنة أولياء أمور الطلاب بالقول إنه "حاولنا خلال عدة جلسات مع البلدية حل مشاكل المدرسة وبحضور المفتش عطية أبو طه والمدير رائد الهزيل، اللذين حاولا جاهدين ومنعونا من الإضراب أكثر من 4 مرات، ولكن للأسف البلدية لم تف بوعودها. وعليه نحن نطالب بحق أولادنا الأساسي وتهيئة مناخ تعليمي مريح لأبنائنا ومنحهم حقوقهم كباقي طلاب المدينة".

وقال المفوض برئاسة البلدية، مسؤول ملف التربية والتعليم، د. عامر الهزيّل، إن "العمل على المكيفات سيكون في ساعات بعد الدوام، نهاية الأسبوع وعطلة الربيع".