يافة الناصرة: هل سيستكمل بناء الابتدائية الجديدة بحي الشمالي؟

طالبت قائمة وحدة يافة "ن" في قرية يافة الناصرة، إدارة المجلس المحلي، بالعمل السريع والجاد لاستكمال البناء في المدرسة الابتدائية الجديدة بحي الشمالي والانتهاء منه قبل بدء السنة الدراسية المقبلة.

ماهر خليلية

جاء ذلك في بيان أصدرته قائمة وحدة يافة "ن" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه "بعد أن قام أعضاء المجلس المحلي من قائمة وحدة يافة 'ن' بإجراء جولة تفقدية لمشروع بناء المدرسة الابتدائية الجديدة في حي الشمالي، وبعد تلقي العديد من الشكاوى للمواطنين تبين لنا أن العمل لا يتطابق مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه حتى بداية السنة الدراسية الجديدة".

وأشار إلى أنه "كما هو معلوم لديكم أن المدرسة الابتدائية في حي الجبل تعاني من اكتظاظ طلابي كبير يعيق المسيرة التعليمية، ويثقل العبء على كاهل الإدارة والهيئة التدريسية. ومن جانب آخر عدم إعداد المدرسة الجديدة بالمواصفات المطلوبة يثير القلق الكبير في صفوف الأهالي الذين لم يتم تسجيل أولادهم في المدرسة".

أحمد نعراني

وقالت قائمة وحدة يافة "ن" في بيانها إنه "بعد التوجه إلى إدارة المجلس المحلي لم نسمع سوى الوعودات التي لا تناسب سير العمل في أرض الواقع مما قد ينذر بعدم افتتاح المدرسة الجديدة. لقد تم إقرار مشروع بناء المدرسة الابتدائية- حي الشمالي بالإجماع في جلسة المجلس المحلي ورصد الميزانية الكافية للمشروع من قبل وزارة التربية والتعليم".

وخُتم البيان بالقول إن "قائمة وحدة يافة 'ن' تضم صوتها إلى مطالب أهالينا الكرام بتوضيح الأمور والتطورات المتعلقة بافتتاح المدرسة الجديدة ومعرفة المدير والهيئة التدريسية العاملة وفتح المجال لتسجيل الطلاب للسنة الدراسية القادمة".