يانوح: مركزية حيفا تقبل الاستئناف على قرار لهدم منزل

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، قبول الاستئناف على قرار محكمة الصلح في عكا، برفض تجميد أمر هدم لبيت المواطن خليل مقبل، من قرية يانوح، بالجليل الأعلى، ليتسنى لأصحاب المنزل إتمام إجراءات الترخيص اللازمة.

يأتي ذلك إثر الاستئناف الذي قدمه المحامي سامر علي، ضد قرار محكمة الصلح السابق، والذي رفض تجميد أمر الهدم ليتمكن أصحاب المنزل من إنهاء التخطيط، كما رفض أيضا البحث في مطلبهم بإعطائهم حق الادعاء وشرح موقفهم.

وواكب أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، وعدد من الناشطين، جلسة المحكمة المركزية في حيفا.

جاء ذلك في أعقاب إصدار محكمة الصلح قرارًا بتنفيذ أمر هدم بيت خليل مقبل حبقة من قرية يانوح، وبعد المسار القضائي قبل القاضي الاستئناف وأعاد الملف لمحكمة الصلح لتبحث به.