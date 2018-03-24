إصابة سائق دراجة نارية بحادث قرب أم الفحم

أصيب شخص يبلغ من العمر 40 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع رقم 65 بالقرب من مدينة أم الفحم، اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق دراجة نارية ما أسفر عن إصابة سائقها بعد فقدانه السيطرة عليها، على ما يبدو.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في أطراف جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.