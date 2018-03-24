مركزية التجمع تنظم جولة ميدانية للنقب

نظمت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، اليوم السبت، جولة ميدانية لمنطقة النقب بمشاركة العديد من أعضاء اللجنة المركزية ونواب التجمع بالكنيست، وتضمنت الجولة عقدة جلسة خاصة لمركزية الحزب تم خلالها مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه أهالي النقب وسبل رص الصفوف لإحباط مخططات المؤسسة الإسرائيلية لتهجير أهالي القرى مسلوبة الاعتراف ومصادرة أراضيهم.

وبغية الاستماع لقضايا الجماهير والتواصل معهم، عقدت اللجنة المركزية للتجمع اجتماعها الدوري في النقب، وذلك عبر زيارة نظمها الحزب للنقب تضمنت جولة ميدانية بعدة محطات، منها زيارة قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف والمهددة بالترحيل والتشريد، خلال شهر نيسان/أبريل القادم، حسب الإخطارات التي وزعتها المؤسسة الإسرائيلية على المواطنين، حيث طالبتهم بإخلاء القرية والمنازل والانتقال لسكن مؤقت بقرية حورة.

كما تضمنت الجولة زيارة بلدة حورة في النقب التي أقامت فيها اللجنة المركزية اجتماعها بحضور الأمين العام للحزب، مطانس شحادة ونواب التجمع جمال زحالقة ، حنين زعبي وجمعة الزبارقة، حيث تم التداول والتباحث في آخر المستجدات في قضايا الأرض والمسكن لأهالي النقب، ومخططات المؤسسة الإسرائيلية لاقتلاعهم، بالإضافة إلى آليات تنظيم العمل الحزبي لدعم صمود أهل النقب وإفشال مخططات التشريد والتهجير.

وختمت اللجنة المركزية جولتها الميدانية بزيارة إلى قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف واللقاء بالأسيرين المحررين من القرية سامح أبو قويدر ومحمد أبو قويدر، عقب تحررهما من السجون الإسرائيلية بعد قضاء أكثر من 5 سنوات بالأسر على خلفية نشاطهم الجماهيري والسياسي في مواجهة مخططات التشريد ومصادرة الأراضي وخوض معركة الدفاع عن الأرض والمسكن.