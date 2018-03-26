النقب: طفلان لديغان في حالة متوسطة وخطيرة

أصيبت طفلة عربية من النقب، بعد ظهر اليوم الإثنين، بإصابة خطيرة، وذلك بسبب تعرضها للدغة عقرب. كما علم أن طفلا آخر في النقب قد أصيب إصابة متوسطة في حادث مماثل.

وجاء أن طفلة لا يزيد عمرها عن سنتين قد نقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد أن لدغتها عقرب، ولم تعد قادرة على التنفس بقواها الذاتية.

وفي حادث مماثل، أصيب طفل في الثامنة من عمره إصابة متوسطة، وتم نقله إلى وحدة العلاج المكثف للأطفال في مستشفى "سوركا".

إلى ذلك، أكد أحد طواقم الإسعاف على ضرورة تشخيص كائن الحي المسم لتسريع عملية تقديم العلاج، وذلك من خلال تصويره.

وأشار إلى أنه في اللحظات الأولى لعملية اللدغ، فإنه يجب تهدئة اللديغ وإبقائه في راحة تامة ريثما يتم استدعاء طواقم الإسعاف.

كما أكد على ضرورة "تجنب امتصاص السم في موقع اللدغ، وعدم فتح جرح في نقطة اللدغ، وعدم ربط أي رباط من شأنه أن يمنع تدفق الدم في الشرايين، لأن ذلك سيكون مضرا أكثر مما هو مفيدا".