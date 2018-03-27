كوكب: مسيرة وادي العين لترسيخ الذاكرة وتعزيز الانتماء

اختتمت مسيرة وادي العين الـ12 بمهرجان احتفالي في كوكب أبو الهيجاء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والتي هدفت لتعريف الأجيال الصاعدة على معالم وتاريخ البلدة وتعزيز الانتماء في نفوسهم.

وكانت المسيرة قد انطلقت صباحا من ساحة المدرسة الشاملة نحو الجهة الشرقية للبلدة، وعرضت فقرات فنية وثقافية وغنائية ومسرحية وغيرها، وجرى استعراض أهداف المسيرة السنوية التقليدية وأهميتها الثقافية لتعزيز الارتباط والانتماء للبلدة بكل دلالات المكان وأسماء المناطق والارتباط الوجداني بها، وذلك بحضور عدد كبير من الأهالي والمرشدين ولجان أولياء أمور الطلاب.

وتحدث في المهرجان الذي أقيم في ساحة المدرسة الثانوية رئيس المجلس المحلي زاهر صالح، ومدير المدرسة الثانوية يوسف منصور، وغيرهم الذين أجمعوا على نجاح المسيرة وأهميتها في البعدين الترفيهي والتثقيفي ودورها الاجتماعي في تعزيز الانتماء للبلدة والحفاظ على مقدراتها وتوطيد أواصر العلاقات الاجتماعية والحياة الثقافية وأهمية الحفاظ على هذا التقليد السنوي والعمل على تطويره.

وجاءت هذه النشاطات بمبادرة المجلس المحلي والمدرستين الابتدائية والشاملة، حيث انطلقت المسيرة السنوية بمشاركة مئات الطلاب وبرفقة الأهالي من المدرسة الإعدادية، في عدة مسارات، في أحضان الطبيعة للتعرف على جبالها وروابيها، وكذلك المعالم والمناطق المحيطة بأسمائها وحكاياتها مع البلدة، والتعرف على النباتات وأسمائها، بهدف تعريف الأجيال الناشئة على المناطق والمواقع التي تحمل بعضها أسماء شهداء ومناضلين، ووقائع استمع إليها الطلاب.

وكان للمشاركين في المسيرة محطة في منطقة "عيون كوكب" الواقعة بين بلدتي كفر مندا وكوكب، استمعوا فيها إلى شرح حول أهمية العيون في ماضي البلدة وحياة السكان، وما تشكل للأهالي على المستوى الوجداني والجمالي كمرتع لطفولة أجيال تعاقبت، واستخدام مياهها للشرب وري المواشي، والتعرف على أنواع النباتات التي استخدمها الآباء والأجداد، وأهمية الارتباط وحماية هذا الموروث لتعزيز الارتباط والانتماء للبلدة.