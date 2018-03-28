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طلاب المدارس يخرجون لعطلة الربيع اليوم

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 09:34

طلاب المدارس يخرجون لعطلة الربيع اليوم
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس العربية بالبلاد، اليوم الأربعاء، يخرج الطلاب والمعلمون إلى عطلة فصل الربيع بدءا من يوم غد الخميس، على أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة يوم السبت الموافق 14.4.2018.

ونشرت وزارة التربية والتعليم في موقعها الإلكترونيّ جدولًا للعطل الرسميّة التي تخرج إليها المدارس، بما في ذلك العطل الموسميّة مثل عطلتي الشتاء والرّبيع والعطل الدينيّة والاجتماعيّة.

عطلة الربيع: أكثر من 100 إصابة و21 وفاة بين الأطفال العرب
يخرجُ طلاب المدارس، غدا الأربعاء، إلى عطلة الربيع التي ستمتد لنحو أسبوعين، بالتزامن مع احتفالات الطوائف العربية المسيحية بعيد الفصح المجيد.
 

وقررت الوزارة أن يبلغ عدد أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس 5 أيام في الأسبوع ما لا يقل عن 184 يوما دراسيا لطلاب المدارس الابتدائيّة وما لا يقل عن 176 يوما لطلاب المدارس الإعداديّة والثانويّة.

أما المدارس التي تدرّس 6 أيام في الأسبوع، فإن عدد الأيام الدراسية فيها لا يجب أن يقل عن 219 يوما للمدارس الابتدائية، أما المدارس الإعداديّة والثانويّة فلا يقل عدد أيامها الدراسيّة عن 209 أيام.

وحرصا على سلامة الأطفال في العطلة يتوجب على جميع الأهالي التنبه إلى الخطوات الوقائية لتفادي الإصابات، ونتمنى في "عرب 48" لجميع الطالبات والطلاب عطلة ربيعية هادئة وسعيدة ومثمرة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#طلاب المدارس
#التعليم العربي
#عطلة الربيع
#العطل المدرسية

من عرب 48

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