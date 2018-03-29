ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2.75% فجر الأحد

ترتفع أسعار المحروقات ابتداء من الأول من شهر نيسان/ أبريل المقبل بنحو 2.75% في البلاد، في أعقاب الارتفاع المتزايد للنفط في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر ليتر البنزين الواحد 17 أغورة مقارنة مع السعر في الشهر الماضي، حيث سيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.35 شيقل، أما في خدمة التعبئة الكاملة فسيرتفع سعر الليتر 20 أغورة يشمل الضريبة دون تغيير عن الشهر الماضي.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في العالم.