النيابة تتهم مالك أسدي من شفاعمرو بدهس جنود في عكا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم، الخميس، لائحة اتهام بحق الشاب مالك يوسف أسدي (26 عاما) من مدينة شفاعمرو نسبت إليه "محاولة القتل ضمن عملية ارهابية (5 مخالفات)".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "يوم 4.3.18 قرابة الساعة 11:00 وصل المتهم مع زوجته إلى عيادة طبية في عكا لإجراء فحص طبي. ركن سيارته على الرصيف وأغلق بذلك ممرا لعابري السبيل وانتظر زوجته في السيارة. عند الساعة 11:24 وصلت إلى المكان دورية شرطة تابعة لبلدية عكا وقامت بتحرير مخالفة له وجرى وضعها على زجاج السيارة الأمامي، ونتيجة لذلك خرج المتهم من سيارته وأعرب عن غضبه من المخالفة وهدد قائلا: 'يوخذك ويوخذ دولتك'، ثم عاد لسيارته".

وأضافت أن "المتهم انتبه لوجود جندي في المكان فقرر أن ينفذ عملية دهس ويقتل عددا من الجنود على خلفية قومية إيديولوجية. قاد المتهم سيارته باتجاه الجندي ودهسه بهدف قتله، واستمر بالقيادة بسرعة فائقة بهدف قتل جنود آخرين فأصاب 3 جنود وحاول إصابة الرابع".

ومن جهتها فنّدت عائلة الشاب ادعاءات الشرطة بعد وقوع الحادث، وقالت إن "الخلفية ليست قومية كما تدّعي الشرطة. ابننا لم يفكر بمثل هذه الأعمال بتاتا، ولم يسبق أن آذى أي إنسان".

وأضافت أن "ابننا كان برفقة زوجته لإجراء فحوصات حمل، وخرج من بيته بشكل طبيعي. نعتقد أن الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".

وفي وقت سابق، أكّد المحامي المرافع عن السائق الضالع في حادثة عكا، عادل ذباح، أن "الحديث يدور عن حادث طرق وليس عملية فدائية كما تدّعي الشرطة"، مؤكدا أن "السائق وهو من عائلة عربية معروفة في منطقة الشمال، لا علاقة له بأي توجه سياسي أو أي تنظيم سياسي".