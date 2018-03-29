طمرة: إلغاء خارطة هيكلية غير قانونية بعد 10 أعوام على نشرها

بعد التماس إداري قدّمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في حيفا الإعلان عن بطلان وإلغاء خارطة هيكلية تفصيلية لتغيير الحقوق في إحدى قسائم الأرض في مدينة طمرة، وأمرت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" نشر إعلان عن إبطال الخارطة في الحقيبة الرسمية وفي صحف يومية ذات انتشار واسع في البلاد، وذلك خلال 30 يوما من قرار المحكمة.

المحامي قيس يوسف ناصر (عرب 48)

وحسب الالتماس الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم صاحب الأرض، فإن الحديث عن خارطة هيكلية تفصيلية تغيّر خطوط البناء وحدود القسائم بين الشركاء في الأرض، وقد كانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" صدقتها دون علم صاحب الأرض وذلك في عام 2009 وحتى دون أن تسلمه أي إعلان عن تحضير الخارطة أو إيداعها أو المصادقة عليها مع أن الخارطة تتعلق بأرضه، وعلم صاحب الأرض عن الخارطة بالصدفة حينما قدم طلبا للحصول على رخصة بناء لإضافة طابق على عمارته في الأرض المذكورة، وعندها رفضت اللجنة المحلية طلب الرخصة بحجة أن هناك خارطة هيكلية جديدة صدقتها على الأرض والتي تغيّر خطوط البناء في القسيمة، الأمر الذي لم يعلم به صاحب الأرض سابقا.

هذا، وبعد أن قدم المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة المركزية يثبت العيوب في إجراءات المصادقة على الخارطة، توصل صاحب الأرض إلى اتفاق نهائي مع أطراف القضية، صدقته المحكمة المركزية بقرار نهائيّ، يقضي إبطال الخارطة نهائيا وإلزام اللجنة المحلية بنشر إعلان رسمي في الحقيبة الرسمية وفي الصحف الرسمية عن بطلان الخارطة نهائيا، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.