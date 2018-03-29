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مصرع عامل بعد إصابته بصعقة كهربائية في الجليل

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 16:15

مصرع عامل بعد إصابته بصعقة كهربائية في الجليل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل مصنع في الجليل الأعلى بعد ظهر اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه عند الساعة 15:01 تعرّض عامل (40 عاما) لصعقة كهربائية داخل مصنع في الجليل الأعلى.

وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للعامل وأجرى له عمليات إنعاش، لكن جميع المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل وجرى إقرار وفاته في المكان. 

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | يوم الأرض

#حوادث العمل
#الجليل

من عرب 48

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