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الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 08:11

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة
ضحية الجريمة مكرم جابر
عرب 48/ ضياء حاج يحيى
تحرير : هاشم حمدان

أطلق مجهولون النار، فجر اليوم السبت، على شاب من مدينة الطيبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تسببت بوفاته.

وجاء أن الشاب مكرم جابر، ويبل من العمر 29 عاما، تعرض لإطلاق النار في الساعات الأولى من فجر اليوم، أمام مدرسة الغزالية في مدينة الطيبة.

وتبين أن الشاب قد أصيب بنحو 20 رصاصة بينما كان في مركبته، وأصيب بإصابات بالغة الخطورة.

ونقل الشاب من قبل إسعاف "التميم" الطبي إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، ولم تفلح الجهود الطبية في إنقاذ حياته.

وحضرت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة. ولم ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم.

ملف خاص | يوم الأرض

#الطيبة
#جريمة قتل
#مكرم جابر

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

من عرب 48

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