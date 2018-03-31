عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

لقي الشاب أحمد حسين قط (20 عاما) من قرية عبلين، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في أعقاب تعرضه لحادث طرق قبل 5 شهور.

ورقد المرحوم في المستشفى لعدة أشهر وهو يعاني من جروح حرجة، قبل أن يقر الطاقم الطبي مصرعه بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وتخيم أجواء من الحزن والألم الشديدين على قرية عبلين، في حين يتوافد المعزون إلى بيت العزاء لمواساة العائلة في مصابها الجلل.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد قد تعرض لحادث طرق يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، نجم عن تصادم بين دراجة نارية وسيارة خصوصية بالقرب من قرية عبلين.