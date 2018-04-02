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الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 18:50

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة
من التظاهرة التضامنيّة
عرب ٤٨/ عمر دلاشة
تحرير : باسل مغربي

يتظاهر العشرات من أبناء منطقة الشاغور في هذه الأثناء، على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو، وذلك تضامُنا مع حراك مسيرة العودة في غزة والتي ستتواصل حتى ١٥ أيار المُقبِل، والتي تسعى فيها قيادة الحراك التأكيد على حق العودة والثوابت الفلسطينية وعروبة القدس.

وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالقمع الإسرائيلي لمسيرة العودة، وسفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال النائب مسعود غنايم في حديثه لـ"عرب ٤٨" إن مسيرة العودة في غزة أعادت إلى الواجهة؛ قضية حق العودة كأحد أهم الثوابت الفلسطينية التي تسعى إلى تأكيد الحق الراسخ في عودة الفلسطينيين الذين هُجروا من ديارهم إلى موطنهم الأصلي.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الشاغور
#تضمان
#غزة
#مسيرة العودة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

الشاغور: العشرات في تظاهرة تضامنية مع مسيرة العودة بغزة

من عرب 48

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