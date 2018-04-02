الطيبة: تظاهرة تضامنيّة مع غزّة

تظاهر العشرات من أبناء مدينة الطيبة والمنطقة، على مفرق راس عامر بين الطيرة والطيبة، اليوم الإثنين، وذلك احتجاجا على المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.

وأعرب المتظاهرون دعمهم للفلسطينيين في غزة المحاصرة، ولمسيرة العودة التي استشهد فيها ١٦ فلسطينيا بنيران الاحتلال، ورفعوا لافتات منددة بالمجازر الإسرائيلية.

ورفع التظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل؛ " لا عودة عن حق العودة" و"يا غزة لا تهتزي" وهتفوا هتافات تضامنية مع الأهالي في مدينة غزة مطالبين فك الحصار بشكل فوري عن غزة.