إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا

اعتدى جناة على سيارة خصوصية تعود ملكيتها للناشط الاجتماعي والسياسي، إبراهيم بشناق، بالإضافة إلى سيارة مواطن آخر في قرية كفر مندا، ورش إشارات باللون الأحمر، الليلة الماضية.

وسادت حالة من الاستنكار والغضب في أعقاب الاعتداء الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وفي سياق منفصل، أقدم جناة على إطلاق النار على عدة سيارات في حي الصفافرة بمدينة الناصرة، الليلة الماضية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.