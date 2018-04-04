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إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 11:24

إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا
اعتداء على سيارات في كفر مندا، الليلة الماضية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

اعتدى جناة على سيارة خصوصية تعود ملكيتها للناشط الاجتماعي والسياسي، إبراهيم بشناق، بالإضافة إلى سيارة مواطن آخر في قرية كفر مندا، ورش إشارات باللون الأحمر، الليلة الماضية.

وسادت حالة من الاستنكار والغضب في أعقاب الاعتداء الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وفي سياق منفصل، أقدم جناة على إطلاق النار على عدة سيارات في حي الصفافرة بمدينة الناصرة، الليلة الماضية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ملف خاص | يوم الأرض

#الناصرة
#كفر مندا
#سيارات
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا

إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا

إطلاق نار واعتداء على سيارات بالناصرة وكفر مندا

من عرب 48

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